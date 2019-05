Eichhörnchen macht den "Van-Damme"

Für eine handvoll Nüsse turnt ein ziemlich fittes Eichhörnchen im Garten Fotograf Geert Weggen auf Lupinen. Entstanden ist dabei eine sehr lustige Fotostrecke. So manche Pose erinnert dabei stark an ein Werbevideo von einem Auto-Hersteller.

Darin zeigt Action-Schauspieler und Kampfsportler Jean-Claude Van-Damme seinen berühmten Spagat – den er ganz entspannt zwischen zwei LKWs macht. Das Video ging viral.

Fotograf lässt Eichhörnchen in Mini-Menschen-Welt posieren

Fotograf Geert Weggen liebt es, Eichhörnchen in seinem Garten zu fotografieren. Er platziert menschliche Gegenstände in Miniaturgröße, verteilt an der richtigen Stelle Nüsse und wartet, bis sich die Eichhörnchen in Pose werfen.

Dabei entstehen lustige Fotoserien wie Eichhörnchen, die ein Portrait malen, in einem Flugzeug fliegen, den Einkaufswagen schieben oder den Fotografen selbst fotografieren. Die Bilder veröffentlicht er regelmäßig auf Instagram und Facebook.

(mp)