Festival färbt Schafe rosa - Tierschützer sind erzürnt

Nicht das schwarze Schaf der Familie, sondern das rosarote! Das Musikfestival "Latitude", welches jährlich in Henham Park in England stattfindet, ging dieses Jahr in den Augen von vielen zu weit: Für einen Werbegag wurden Schafe rosa gefärbt, die Fotos und Videos von ihnen wurden im Internet geteilt.

Sofort stieß die Aktion auf Social Media auf heftige Kritik von Tierliebhabern, doch "Latitude" versicherte, die Schafe seien mit natürlichen Farben auf reiner Wasserbasis gefärbt worden. Alle Mittel, die sie verwendet hätten, seien dieselben, die man auf dem Bauernhof als Schutz vor Insekten anwendet.

Die Tierschutzorganisation PETA hakte nach: Schafe zu färben sei trotzdem unangenehm für das Tier, da man es festhalten und gegen seinen Willen unter Wasser tauchen müsste. Außerdem könnten die laute Musik und die vielen Gäste Stress bei den Schafen auslösen. Auch andere Tierschutzorganisationen riefen auf, "Latitude" zu boykottieren.

East Suffolks Stadtrat ließ sich jedoch davon nicht stören und verteidigte das Festival. Sie seien zufrieden damit, dass die Schafe mit sicheren und schonenden Farben eingefärbt worden waren und sind sich sicher, dass die Veranstalter ihr Bestes tun würden, um für das Wohlbefinden der Tiere zu sorgen.



(sga)