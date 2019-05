Ameisen – die starken Winzlinge

Eine Ameise stemmt ein Stück Holz – hinter ihr der Sonnenuntergang. Stundenlang hat Naturfotograf Andrey Pavlov die starken Winzlinge in seinem Garten beobachtet. Dabei entstand dieses Foto. Eine perfekte Komposition.

So stark sind Ameisen

Ameisen wiegen nur bis zu zehn Milligramm. Das ist in etwa so viel wie die Teerdosis in einer Zigarette. Manche Ameisenarten können das 30 bis 40-fache ihres eigenen Körpergewichtes tragen.

Das bisher höchste erforschte Gewicht liegt bei 500 Gramm.

Legt man das Gewicht auf Menschen um, müsste ein erwachsener Mann (80kg) umgerechnet 8.000 Kilogramm, also acht Tonnen stemmen können.



