Happy End für süßen Felsensittich Jorge

Die Geschichte des kleinen Felsensittichs Jorge hat damals viele berührt. Der kleine Vogel musste mit der Hand aufgezogen werden. Patrick Lang war einer der Pfleger, die Jorge betreut haben. Er berichtet Ihnen, wie es Jorge heute geht.

(Text von Patrick Lang, Tierpfleger im Vogelhaus Tiergarten Schönbrunn)

Wir haben sie betreut, gefüttert, gepflegt.

Die kleine Jorge ist am 16. Juli 2018 geschlüpft. Ihr Kopf war anfangs leider verdreht, weil ihre Geschwister in der Bruthöhle auf ihr draufgesessen sind. Ihre Eltern konnten sie daher nicht richtig füttern. Deshalb wurde nach einer Woche entschieden, die Kleine mit der Hand aufzuziehen. Sie kam in die Obhut von uns Pflegern.

Mitte Dezember haben wir sie das erste Mal zur Voliere der Felsensittiche mitgenommen. Während wir die Anlage gereinigt haben, war sie mit dabei. Jorge war anfangs ganz erstaunt und fast ein wenig entsetzt, denn sie kannte die große Felsensittich-Gruppe ja quasi noch gar nicht. Aber es kam ihr zugute, dass sie sehr neugierig war.

Aller Anfang ist schwer...

Um ein Tier in eine Gruppe zu integrieren, muss man Geduld haben. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Wir haben das mehrere Wochen lang immer wieder wiederholt. Jorge war dann schon für ein bis zwei Stunden am Stück bei den anderen.

Im Februar war es soweit: Wir konnten sie in der Gruppe lassen. Mittlerweile gefällt es ihr dort sehr gut. Am Anfang ist sie noch etwas abseits gesessen und hat der Gruppe nicht ganz vertraut, aber sie ihr umgekehrt auch nicht. Felsensittiche sind jedoch sehr aufgeweckte, neugierige Tiere.

Jorge ist inzwischen super integriert

Sie sitzt mit den anderen am Ast, schläft und frisst mit ihnen gemeinsam. Nach wie vor sucht sie aber auch die Nähe von uns Pflegern und freut sich, wenn wir zum Putzen und Füttern kommen. Man erkennt sie leicht in der Gruppe, denn die anderen fliegen weg, wenn wir uns nähern.

"Jorge ist die einzige, die sitzen bleibt und sogar herkommt"

Deshalb ist sie auch immer die Erste bei der Futterschüssel. Wir freuen uns, dass es für Jorge nach ihrem schlechten Start ins Leben so ein schönes Happy End gibt.

Junge oder Mädchen? 50:50-Chance

Bei den Felsensittichen gibt es übrigens keinen sogenannten Geschlechtsdimorphismus. Also äußerlich kann man nicht erkennen, ob ein Tier ein Männchen oder ein Weibchen ist. Somit hatten wir bei der Namensvergabe eine 50:50-Chance. Und mittlerweile wissen wir, dass Jorge ein Weibchen ist.

