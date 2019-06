Krähe im Burgenland an Pfahl genagelt

Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) war einmal ein ganz normaler, ganzjährig anwesender Brutvogel in Österreich; dann wurde er ausgerottet. Mittlerweile brüten ab Februar wieder wenige Tiere in Österreich – und zwar in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Landwirten gehen die Vögel meist auf die Nerven.

Um die Saatkrähen abzuschrecken haben sie eine Methode entwickelt, die von der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich stark kritisiert wird.

Krähe zur Abschreckung an Pfahl genagelt

Landwirte machen die toten Krähen buchstäblich zu Vogelscheuchen. Sie nageln abgeschossene Krähen an einen Pfahl. Gut sichtbar für ihre Artgenossen, um diese abzuschrecken.

Dieses Schicksal ereignete auch diese Saatkrähe. BirdLife fand sie vor wenigen Wochen in einem Acker auf der Parndorfer Platte (Burgenland).

"Leider werden immer noch erschossene Krähen als Vogelscheuchen eingesetzt – wir finden diese brutale Art der Abschreckung nicht mehr zeitgemäß und hoffen, dass sie bald allerorts ein Ende findet"

, so BirdLife Österreich.

Saatkrähe steht unter Naturschutz - im Burgenland nicht

Die Saatkrähe steht in Wien und Niederösterreich unter Naturschutz und darf nicht abgeschossen werden. Im Burgenland ist das anders. Hier darf die Saatkrähe noch ganzjährig, ohne Schonzeit, beschossen werden. Und an Pfähle genagelt.

