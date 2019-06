Das müssen Hundehalter über Pflicht-Kurs wissen

Die verschärfte Wiener Tierhaltenovelle trat Anfang 2019 in Kraft. "Heute" berichtete. Erste Maßnahmen, wie die verpflichtende Maulkorb- und Leinenpflicht für sogenannte Listenhunde, sind bereits umgesetzt.

Ab 1. Juli kommt nur der verpflichtende Sachkundenachweis für alle Hundebesitzer in Wien. Personen, die in den vergangenen zwei Jahren einen Hund hatten, müssen den Kurs nicht absolvieren. Die Inhalte wurden komplett von der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) ausgearbeitet. Wer den Kurs unterrichten darf, entscheidet ebenfalls die TOW.

"Sich einen Hund zu nehmen ist eine Lebensentscheidung, die man sich gut überlegen muss. Der Sachkunde-Kurs ist ein Hilfsmittel, um die richtige Wahl zu treffen...

...Wir haben abgewogen, was man in so einem Kurs unterbringen muss. Dabei haben wir uns an anderen Bundesländern (Steiermark, Oberösterreich) orientiert, die den Sachkundenachweis bereits haben", so Eva Persy im Gespräch mit "Heute", Obfrau der TOW.

Alle Fakten zum verpflichtenden Sachkunde-Kurs

- Gilt in Wien ab 1. Juli 2019.

- Der Kurs dauert vier Stunden und findet auch an Wochenenden statt.

- Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 begrenzt

- Der Kurs ist kostenpflichtig; kostet 40 Euro. Das Geld geht direkt an die Vortragenden, nicht an die Stadt Wien.

- Der Kurs wird ausschließlich von tierschutzqualifizierten Hundeverhaltenstrainern, Veterinärmedizinern mit Hundeverhaltensausbildung oder Hundeverhaltenstrainern gehalten, die sich schon beim Hundeführschein bewährt haben.

- Zentrale Inhalte des Kurses: Was bedeutet es einen Hund zu haben? Was muss man vor der Anschaffung beachten? (Achtung vor Welpen aus dem Internet) Woher holt man einen Hund? Welche Kosten können auf einen zukommen? Wie viel Zeit braucht ein Hund? Wie sieht die Entwicklung beim Hund aus? Wie ist sein Lernverhalten? Was bedeutet seine Körpersprache?

- Sachkundenachweis muss bei Anmeldung des Hundes vorgelegt werden.

- Anmeldung erfolgt direkt bei Vortragenden und findet verteilt in ganz Wien und in kleinen Teilen Niederösterreichs statt. (Hundeverhaltenstrainer, Tierärzte)

- Kurs kann von allen Hundehaltern besucht werden, auch wenn man nciht dazu verpflichtet ist.



Hundehaltung nicht verherrlichen, Menschen schnell überfordert

"Für mich wäre es toll, wenn jemand den Kurs macht und draufkommt, dass er sich besser keinen Hund nehmen sollte"

, so Persy.

Leider gäbe es immer wieder Fälle, in denen Menschen mit der Hundehaltung überfordert sind. "Man darf die Hundehaltung nicht verherrlichen", so Persy. Einen Hund zu haben bedeutet bestimmt 10 bis 15 Jahre Arbeit. Wird der Vierbeiner krank kann das auch schnell teuer werden.

Die Frage, ob der Sachkunde-Kurs so wie er ist, sinnvoll ist, beantwortet Eva Persy mit Ja. Er sei ein gutes Mittelding zwischen "zu viel" und "zu wenig". Und "die Kosten sind im Vergleich zu dem, was Hunde auf das Leben gesehen kosten, fast nichts", so Persy.

