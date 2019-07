(Text von Alessa Esau, Tierpflegerin im Tiergarten Schönbrunn)

Arctic Sea Ice Days am 13. Und 14. Juli im Tiergarten Schönbrunn

Die Besucher können alles über die Anpassung der Eisbären an den frostigen Lebensraum erfahren und sich Tipps holen, wie sie selbst einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und damit zum Schutz der Eisbären leisten können. von 9:00 bis 18:00 Uhr am Regenwaldhausplatz.

Im Sommer bekommen unsere Eisbären Nora und Ranzo zwischendurch immer wieder mal eine kleine Abkühlung in Form von Eisblöcken. Diese überdimensionalen Eiswürfel sind Enrichment, also eine Beschäftigung, für die beiden Tiere.

Geschicklichkeitstraining und Abkühlung

Ich fülle dafür Makrelen in Kübel, die anschließend mit Wasser aufgefüllt und dann in die Tiefkühlung gestellt werden. In Form von Eiswürfeln brauchen die Eisbären viel länger, um an den leckeren Fisch zu kommen. Dadurch wird auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis gestellt und ihre Geduld trainiert.

Was macht eine Eisbär-Tierpflegerin?

Die Aufgaben als Tierpflegerin sind vielfältig: Ich darf als Eisbär-Tierpflegerin nicht nur das Futter für die Tiere zubereiten und mir Beschäftigungsmöglichkeiten für die beiden überlegen, sondern auch hin und wieder in das tiefe Tauchbecken steigen, um es von Algen zu befreien, damit die Eisbären und auch die Besucher wieder eine bessere Sicht haben.

Durch die große Glasscheibe kann man die Eisbären bei uns ja beim Tauchen beobachten. Das Tauchen zum Reinigen des Beckens ist für mich etwas ganz Besonderes, weil ich dabei sozusagen die Unterwasserwelt der Tiere erleben darf.

So überstehen Eisbären Sommerhitze im Zoo

Klimawandel; Nora und Ranzo Botschafter für Artgenossen

Anlässlich des Arctic Sea Ice Days findet bei uns im Tiergarten am 13. und 14. Juli eine Veranstaltung statt, die auf den Klimawandel und seine Folgen aufmerksam machen soll. Unsere beiden Eisbären Nora und Ranzo sind Botschafter für ihr Artgenossen im Freiland, die ganz stark von der Klimaerwärmung bedroht sind.

(mp)