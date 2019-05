So wird aus einem Babywolf der Rudelchef

(Text von Kurt Kotrschal; Wolfsexperte, Verhaltensforscher und Biologe.)

Wölfe bleiben sich ein Leben lang treu

Vor 60 Tagen hatte Wölfin "Flora" mit ihrem Rüden Sex gehabt; ziemlich oft und nur mit ihm. Denn Wölfe sind einander lebenslang treu. „Flora“ nennt sie der zuständige Revierjäger übrigens wegen ihres glänzenden graubraunen Fells. Jetzt ist ihr Bauch angeschwollen, sie interessiert sich kaum mehr für jagen und spielen. Vielmehr zieht es sie in die alte Wurfhöhle unter dem großen Felsblock auf der Anhöhe, im Zentrum ihres etwa 250 km² Territoriums.

Wölfe werfen in Höhlen

Bereits viele Rudelchefinnen vor ihr hatten in dieser Höhle ihre Welpen zur Welt gebracht. Etwa drei Meter führt ein schräg nach unten gehender Tunnel unter dem Felsblock in die Tiefe und mündet in einer blasenartigen Erweiterung.

Die letzten zwei Tage verbringt Flora viel Zeit, diesen Kessel und den Zugangstunnel zu renovieren. Es gibt einiges zu tun, nachdem die Höhle nicht mehr benutzt wurde, seit ihre letzten Welpen vor einem knappen Jahr ausgezogen waren. Es ist ein sauberer, aber nackter, feuchter, kühler Lehmboden, auf dem Flora ihren Wurf bald zur Welt bringen wird.

Welpe Eric wird geboren

Obwohl der 5. Mai ein angenehm kühler Tag ist, mag Flora ihre Höhle nicht mehr verlassen. Bereits seit Stunden hechelt sie alle paar Minuten, weil ihre Gebärmutter krampft. Ihre Familie lagert und spielt um den Höhleneingang, sie wissen, warum Flora nicht mehr auftaucht. Die Wehen haben eingesetzt. Sie presst und nach wenigen Sekunden tritt der erste Welpe aus.

Ein ordentlicher „Bomber“, mit etwa 400 Gramm. Noch verpackt in die Haut der Fruchtblase. In einer Mischung aus Instinkt und Erfahrung wendet sich Flora dem Neugeborenen zu, nibbelt die Blase auf und die Nabelschnur ab, leckt hingebungsvoll das noch nasse Fellbündel, verschlingt die Placenta. Dabei bleibt die Wölfin ruhig, schließlich ist es ihr dritter Wurf. Nach wenigen Minuten setzen neue Wehen ein, Flora wird in den nächsten paar Stunden noch sechsmal gebären.

Nachwuchs ist da; jetzt hilft die ganze Familie mit

Sieben Welpen sind für Wölfe ein großer Wurf. Die Mutter wird viel Milch brauchen und ihr Rüde wird mit Hilfe der Kinder aus den letzten beiden Jahren viel Beute herbeischaffen müssen.

Die meisten von ihnen leben noch im Rudel, lernen von ihren Eltern wie man effizient jagt, dabei Menschen und den Schafen der Bauern aus dem Weg geht und das Revier gegen die Nachbarwölfe verteidigt. Und die älteren Geschwister lernen, wie man Welpen betreut. Viele dieser älteren Geschwister werden im Herbst das Rudel verlassen, wenn die Kleinen aus dem Ärgsten raus sind. Sie werden über hunderte bis tausende Kilometer „in die Fremde“ ziehen und dort selber ein Rudel gründen. Wenn sie das Glück haben, auf einen netten und tüchtigen Partner zu treffen. Aber daran denkt Flora im Moment nicht, und ihre Welpen schon gar nicht.

Babywolf bei der Geburt blind und taub

Noch blind und taub, sind sie bei ihrer Geburt darauf programmiert, so lange im Kreis zu robben, bis sie eine mütterliche Zitze gerochen und gefunden haben. Dort docken sie an, saugen gierig bis sie nach 10 Minuten voll wie eine fette Made abfallen. Dann kuscheln sie sich im Zentrum des Wurfkessels nahe an Flora mit den Geschwistern zusammen, schlafen, verdauen und wachsen; um drei Stunden später wieder robbend auf Zitzensuche zu gehen. Ihre Mutter wird sie dann im Analbereich lecken. Nur so können sich die Welpen in den ersten Wochen entspannen und Kot und Harn abgeben. Und weil Mama die Schweinerei gleich wegschlabbert, bleibt die Wurfhöhle sauber.

Eric ist kleiner als seine Geschwister

Der Zweitgeborene kam etwas kleiner als seine Geschwister zur Welt, glich das aber von Anfang an durch sein forsches Wesen aus. Sein leicht rötliches Fell wird ihm später den Namen „Eric“ einbringen, nach dem rauen Wikinger Eric dem Roten, der vor mehr als tausend Jahren von Island aus Westgrönland besiedelte. Er wird seinem Namen alle Ehre machen. Nach einer unbeschwerten, lehrreichen Kinder-und Jugendzeit wird er in die Welt hinausgehen und weit weg vom elterlichen Rudel selber eine Familie gründen. Aber diese Geschichte werde ich kommende Woche erzählen.

