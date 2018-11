Voll gespidert! Sprechen Sie Jugendsprache?

Auch heuer sucht die Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Uni Graz in Kooperation mit der APA nach dem Österreichischen Wort, Unwort und Jugendwort des Jahres. Die Kandidaten wurden bereits bekanntgegeben; über sie kann jetzt im Internet abgestimmt werden.

Während aber Begriffe wie "BVT-Affäre", "Digitalisierung" und "Ehe für alle" beim Wort des Jahres sowie "Anlandeplattform", "Arbeitszeitflexibilisierung" und "Einzelfälle" beim Unwort noch weithin bekannt sein dürften, stellt die Jugendsprache viele Leser jenseits der 20 vor Rätsel.

Prüfen Sie, wie fly Ihr Wortschatz ist

Wissen Sie etwa, was man unter einem "Appler" versteht oder was eine "Bellgadse" tut? In unserem Quiz (s.o.) können Sie sich an diesen und weiteren Jugendwörtern versuchen und natürlich auch die richtigen Antworten erfahren.

Zu den Jugendwörtern der letzten Jahre zählen übrigens "Hallo, I bims!", "Was ist das für 1 Life!" und "zach". Wort des Jahres war 2017 "Vollholler" und zum Spruch des Jahres wurde "Mei Wien is net deppat!" gekürt. Das Unwort war im Vorjahr "alternative Fakten".

Bis zum 3. Dezember kann abgestimmt werden. Das Österreichische Wort des Jahres wird am 6. Dezember bekanntgegeben.

