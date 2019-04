450-Kilo-Eisbär wird in CT-Scanner untersucht

Eisbären halten offenbar nicht so viel von einer Diät. Ein ausgewachsenes Männchen kann nämlich schon mal bis zu 500 Kilo auf die Waage bringen.

Einen mehr als 450 Kilogramm schweren Eisbär haben amerikanische Tierärzte in einen Computertomographen gelegt und gescannt. Chicagos Zoologische Gesellschaft teilte mit, der zwölfjährige Eisbär Hudson sei einer Routineuntersuchung unterzogen worden.

So einfach ging das aber nicht. Ein neuer Tisch musste zunächst her. Denn der alte konnte nur Tiere mit maximal 300 Kilo tragen. Nicht stark genug für Hudson. Am Ende lief aber alles ohne Probleme ab.

