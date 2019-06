5 Tipps, mit denen du auch bei Hitze cool bleibst

Das sommerliche Wetter setzt sich auch zu Pfingsten fort: Es bleibt warm und meist trocken. Zu den Pfingstfeiertagen kündigt sich viel Sonnenschein an, dazu bewegen sich die Temperaturen mit 25 bis 32 Grad im sommerlichen Bereich. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sind zwar besonders am Pfingstmontag auch einige Wärmegewitter zu erwarten, sie beschränken sich jedoch vorwiegend aufs Bergland.

Danach kündigt sich sogar eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 35 Grad an. Das bedeutet, dass (zumindest in der Stadt) auch bereits mit Tropennächten zu rechnen ist – also Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Damit du jetzt einen kühlen Kopf behältst, solltest du auf jeden Fall unsere Tipps aus dem Video oben befolgen!

(cty)