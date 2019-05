Antrag 10 Meter unter der Wasseroberfläche

Travis Grenier (26) machte seiner geliebten Kenna Seitz (24) einen ganz besonderen Heiratsantrag: In der Karibik überraschte er sie bei einem Tauchgang in knapp 10 Metern Tiefe mit einer Mini-Schatzkiste, die einen funkelnden Ring enthielt. Ein Video zeigt die einzigartige Verlobung im Ozean. Für den ersten Kuss ohne Masken und Atemschlauch mussten die Verliebten allerdings erst an die Oberfläche schwimmen.

(cty)