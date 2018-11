Darum sollten Sie mit Vodka und Mayo putzen

Was tun, wenn man einmal das Putzmittel zur Neige geht? Nicht verzagen, sondern kreativ werden! Wir haben die verrücktesten Putztipps mit Gegenständen, die die meisten Menschen zu Hause haben, für Sie zusammengestellt. So hilft Sonnencreme gegen Permanentmarker, Babypulver und Spülmittel machen Ölflecken den Garaus.

Was Sie sonst noch mit Mayonnaise, Gemüseöl und Co. machen können, das sehen Sie in unserem Video.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nona)