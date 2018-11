Das machen die Models nach der Show als erstes

Am Donnerstag-Abend drehte sich in New York alles um das immer noch berühmteste Label in der Unterwäsche-Branche.

Umfrage Was würden Sie sich nach zwei Monaten hartem Training und Disziplin gönnen? Jede Menge Fast Food. Von Pizza, über Burgers bis zu Pommes – her damit.

Ruhe und Entspannung. Ich würde ins Wellness gehen.

Ich würde meine Familie und Freunden einladen und zusammen gut essen und chillen.

Nichts. Weiter gehts!

In der neusten Kollektion von Victoria's Secret stolzierten die 60 auserwählten Models über den Laufsteg und demonstrierten auch, wofür sie lange Zeit vor dem großen Showdown hart gearbeitet haben: Ihre fast unerreichbar perfekten Körper.

Denn das ist längst kein Geheimnis mehr: Zu den Vorbereitungen vor ihrem Gang über den Laufsteg gehören für die VS-Models strengste Diäten und knallharte Trainings dazu. Kein Wunder also, dass sie sich nach der Show erstmal Entspannung und Fast Food gönnen.

Was die Mädels als allererstes nach der Show gemacht haben und welches Fast-Food sie sich endlich gönnen, sehen Sie im Video.

(don)