Kleinkind surft schon wie ein Profi auf den Wellen

Das Video eines kleinen Burschen am Strand von Guaruja in São Paulo (Brasilien) geht um die Welt: Als das Kind nach dem Surfbrett seiner älteren Schwester fragte, stimmten die Eltern sichtlich erfreut darüber zu. Während ein Elternteil das Geschehen von weiter weg filmte, ist zu sehen, wie der kleine Junge mit Hilfe des anderen Elternteils das Surfbrett in die richtige Richtung dreht.

Sobald die Welle kommt, steht der Kleine auf, nimmt sie wie ein Profi und hat sogar noch die Zeit und das Gleichgewicht, das "hang loose" Zeichen zu machen. Dabei handelt es sich um eine freundlich Geste aus der Surfkultur in Hawaii, bei der nur der kleine Finger und der Daumen ausgestreckt werden.

Es ist zu hören, wie die Eltern sich freuen und ihrem Kleinen zujubeln. Am Ende ist zu sehen, wie der Bub sogar wie ein Profi von dem Brett runterspringt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nona)