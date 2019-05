Dieb hält auf der Flucht mehrmals für High-fives an

Am Donnerstag lieferte sich ein Mann in Los Angeles eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei: In einem gestohlenen Auto raste er über Kreuzungen, überfuhr dabei fast Personen und krachte beinahe gegen andere Fahrzeuge. Besonders kurios: Immer wieder hielt der mutmaßliche Autodieb an und klatschte Passanten am Straßenrand ab. Wie die Verfolgungsjagd zu Ende ging, das sehen Sie im Video!

(cty)