Dieses Kaffeehaus wimmelt vor Corgis

Nicht nur die britische Queen ist Corgi-Fan: Auch in China findet die kurzbeinige Hunderasse großen Anklang. Ein Kaffeehaus in Shanghai hat die Vorliebe der Chinesen für kuschelige Hunde nun sogar in ein erfolgreiches Geschäftsmodell verwandelt.

Im "Hello Corgi Cafe" können Kunden dem Alltagsstress entfliehen, indem sie sich Süßspeisen in Hundeform schmecken lassen und dabei die zahlreich vorhandenen Corgis streicheln. "Wir wollten einen Platz schaffen, an dem Menschen mit Corgis spielen können, die keine Möglichkeit haben, sich selbst einen anzuschaffen", so einer der Gründer des Geschäfts zu Medien.

Wie das Corgi Cafe in der Praxis ausschaut, das kannst du in unserem Video oben sehen!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)