Dieses Kondom braucht 8 Finger zum Auspacken

In Argentinien macht ein neuartiges Kondom Schlagzeilen: Das Präservativ der Firma Tulipan ist allerdings nicht an sich neu – der Clou liegt in der Verpackung.

Um das Verhütungsmittel zu entnehmen, müssen nämlich insgesamt vier Knopf-Paare gedrückt werden. Alleine ist das schwer möglich, da vier Finger und vier Daumen notwendig sind, um die Knöpfe an allen Seiten des Kartons zu erreichen.

Das Kondom, das in Buenos Aires in Bars und bei Veranstaltungen verteilt wurde, soll sicherstellen, dass Sex einvernehmlich geschieht und gegenseitigen Respekt beider Partner einfordern.

Was hältst du von der Idee? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)