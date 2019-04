Drogenboss El Chapo startet Mode-Kollektion

Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán (61) wird allem Anschein nach sein Leben lang nicht mehr den Duft der Freiheit schnuppern: Eine US-amerikanische Jury befand ihn vor einem Monat in zehn Anklagepunkten für schuldig. Das Urteil hindert den findigen Schmuggler aber nicht daran, aus dem Gefängnis heraus für die Zukunft seiner Familie zu planen. Wie CNN berichtet, überschrieb er die Rechte an seinem Namen und seiner Signatur an ein Unternehmen mit beschränkter Haftung (LLC), das seine Frau Emma Coronel leitet.

Das Unternehmen mit dem Namen "El Chapo Guzman: JGL LLC" werde bereits im Sommer eine eigene Modekollektion herausbringen, so ein Anwalt des ehemaligen Chef des Sinaloa-Drogenkartells. Guzman, der in der Vergangenheit nicht gerade durch Stilsicherheit und modische Extravaganz aufgefallen war, gehe es aber nicht darum, für sich Geld zu scheffeln – "Er liebt seine Frau und seine Töchter und er will für ihre Zukunft sorgen."

El Chapos Ehefrau Emma zu CNN: "Dieses Projekt basiert auf den Ideen und Konzepten, die mein Mann und ich schon vor Jahren hatten. Es ist unseren Töchtern gewidmet." Das Logo der Marke soll auf El Chapos Unterschrift basieren, gearbeitet wird unter anderem an Baseballkappen, T-Shirts, Jacken und Handy-Hüllen.



"El Chapo"-Ehefrau Emma Coronel (29)

155 Tonnen Kokain geschmuggelt

Guzman war wegen Drogenschmuggels, Waffenhandels und Geldwäsche der Prozess gemacht worden – in den USA, denn zuvor war "El Chapo" mehrmals aus mexikanischen Gefängnissen entkommen. Laut Anklage hat das Sinaloa-Kartell unter seiner Führung zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen anderer Drogen in die USA geschmuggelt.



