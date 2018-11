Höchste Statue der Welt enthüllt

Gegen Indiens neues Symbol der Einheit wirkt die Freiheitsstatue wie ein Zwerg: Das Abbild des ehemaligen Innenministers und Widerstandskämpfer Sardar Patel ist mit 182 Metern gut 50 Meter höher als die bisher größte Statue der Welt, ein Buddha in China. Patel schaffte es, den Zerfall Indiens nach der Unabhängigkeit von Großbritannien zu verhindern. Seine Statue soll nun auch zahlungswillige Touristen in die Region locken. Was Sie sonst noch über das Monument wissen sollten, sehen Sie im Video!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)