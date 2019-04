Das war ein Yeti, glaubt die indische Armee

Viele Mythen und Geschichten ranken sich um den Yeti, ein Schneewesen, das im Himalaja zu Hause sein soll. Die indische Armee hat die Diskussionen jetzt neu angeheizt.

Auf Twitter postete sie Fotos mit Fußabdrücken im Schnee. Dazu schreibt sie: "Erstmals hat ein Expeditionsteam der indischen Armee mysteriöse Fußspuren des mystischen Wesens Yeti gefunden."

Die Spuren würden rund 81 mal 38 Zentimeter messen und seien am 9. April in der Nähe des Basislagers am Makalu, dem 5. höchsten Berg der Welt, entdeckt worden.

Bei den knapp sechs Millionen Followern, die der Twitter-Account der Armee zählt, löste die Nachricht Belustigung und Diskussionen aus. Manche vermuten, dass es sich bei den Spuren auch um solche von Schneeschuhen handeln könnte.

Andere wundern sich darüber, dass man nur den Abdruck eines Fußes erkennen kann. Folglich müsste der Yeti auf einem Bein vorwärtshüpfen.

Oder so?

Ein Twitter-Nutzer vermutet, dass es sich um Bärenspuren handelt.

Doch sollte es sich tatsächlich um einen Yeti handeln, stellt sich die Frage, was er wohl vorhatte? Ein Twitter-Nutzer glaubt die Antwort zu kennen: Er wollte in die Stadt zum Wählen.

Eine weitere mögliche Erklärung:

(vro)