Sooo fies! Keine Gnade für Ivanka Trump

Das hängt ihr noch lange nach: Am Rande des G20-Gipfels wollte Präsidententochter Ivanka Trump unbedingt mitreden. Doch die Regierungschefs zeigten ihr die kalte Schulter. Das Video, das zeigt, wie die "First Daughter" abblitzt, wurde mehr als 75.000 Mal auf Twitter geliked.

Der Spott ließ nicht lange auf sich warten: Unter dem Hashtag "unwantedivanka" (unerwünschte Ivanka) schmissen Nutzer die Meme-Maschine an und zeigten Trump in den lustigsten Situationen. Eine Auswahl der besten Bilder gibt's im Video oben!

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ