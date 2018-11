Hofer spendet Bedürftigen Kleidung um 1 Million Euro

Im Rahmen von "Projekt 2020" haben die rund 490 Hofer-Filialen in ganz Österreich Textilien und Schuhe im Gesamtwert von über 1 Millionen Euro an die Caritas weitergegeben. Durch diese Spende werden laut einer Aussendung des Unternehmens zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Hofer muss Textilien, welche neu und unverwendet, aber wegen einer kaputten Verpackung unverkäuflich sind, nicht wegschmeißen, sondern gibt bestehenden Ressourcen einen neuen Sinn und hilft unmittelbar Familien in Not.

Diese Textilien werden bei Beschäftigungsprojekten der Caritas von Langzeitarbeitslosen sortiert und entweder zu günstigen Preisen bei Carlas, den Second Hand Läden der Caritas, verkauft oder über die Caritas- Sozialberatungsstellen gratis hergegeben. Der Erlös der verkauften Sachen hilft der Caritas, ihre sozialökonomischen Projekte aufrecht zu erhalten, finanziert andere Projekte und schafft Arbeitsplätze für Menschen, die im regulären Arbeitsmarkt keinen Job mehr finden.

Die Caritas unterstützt in 36 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich rund 65.000 Menschen jährlich.

Insgesamt gibt es um die 55 Calas für Menschen, welche nicht viel Geld haben oder auf kostenlose Kleidung angewiesen sind. "Dass sich die Kooperation mit Hofer seit 2013 weiterentwickelt hat und so erfolgreich funktioniert, freut uns und zeigt, dass Wirtschaft und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können", betont Caritas Generalsekretär Bernd Wachter.

Auch Hofer-Generaldirektor Günther Helm strahlt: "Diese erfolgreiche Bilanz ist das Ergebnis der laufenden Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter, die tagtäglich die Spendensammlung vor Ort in den Filialen und Niederlassungen koordinieren – ein Engagement, das mich besonders stolz macht."



(nona)