Mann mit Bild seines toten Hundes überrascht

Joseph Inabnets geliebter Hund Bailey verstarb leider im letzten Oktober. Weil er noch einen ungeöffneten Sack Hundefutter zu Hause hatte, fragte Joseph beim Online-Tierbedarfshändler Chewy nach, ob er das Futter zurückgeben und sein Geld zurückbekommen könnte. In seinem viralen Facebook-Post schreibt er, was die Antwort war: "Sie sagten mir, ich solle das Futter spenden und gaben mir mein Geld zurück. Großartiger Kundendienst, oder etwa nicht?"

Joseph verrät, dass es dann aber noch besser wurde. Er habe jetzt völlig unerwartet auch noch Post von Chewy bekommen: eine Karte und Bild. Auf dem Ölgemälde, das die Künstlerin Sharon LaVoie Lamb gemalt hat, ist sein verstorbener Hund abgebildet. In der beigelegten Karte steht geschrieben, dass es schwer sei, von einem geliebten Hund Abschied zu nehmen. "Haustiere kommen in unser Leben, hinterlassen Pfotenabdrücke auf unseren Herzen und verändern uns für immer."

Nicht die erste herzige Überraschung

Die Chewy-Familie schickt Joseph "viel Liebe und positive Gedanken" und versichert ihm, immer für ihn da zu sein. Nachdem Josephs Post tausendfach geteilt wurde, hat sich die von ihm in den Himmel gelobte Firma nun auch auf Facebook geäußert. Es sei ihnen eine Freude und Ehre, für ihn und seine Familie da zu sein. Sie seien ihm endlos dankbar, dass er die Chewy-Liebe mit der Welt teilen würde. "Wir hoffen, dass das Porträt etwas Trost in dein Zuhause bringen konnte und beste Erinnerungen an deinen geliebten Bailey dein Herz erwärmen werden", schreibt Chewy. Auch andere Kunden wurden schon mit einem Porträt ihres Vierbeiners überrascht.





