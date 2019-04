Nackter Polizist nimmt Flüchtigen in Sauna fest

Der schwedischen Polizei ist nicht einfach zu entkommen – sogar bis in die Sauna reicht der lange Arm des Gesetzes im skandinavischen Königreich. In einem Vorort von Stockholm wurde jetzt nämlich ein Flüchtiger in der Schwitzhütte festgenommen.

Laut Polizeisprecherin Carina Skagerlind erkannte ein Polizist beim Saunabesuch in seiner Freizeit einen gesuchten Verbrecher, der sich einer Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung entzogen hatte. "Der nackte Polizist gab dem Mann auf ruhige Art und weise zu verstehen, dass er festgenommen sei", so die Sprecherin.

Kein weiterer Fluchtversuch

Danach habe der Beamte seine Kollegen verständigt, die den Mann hinter Schwedische Gardinen verfrachteten. "Die Festnahme selbst war nicht dramatisch, er versuchte nicht, zu fliehen."

In einem Facebook-Post (s.u.) warnte die Polizei anschließend augenzwinkernd: "Wir sind überall. Sogar, wenn ihr uns nicht seht, sind wir da."

