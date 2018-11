Nicht alle Helden tragen einen Umhang

Für den Rollstuhlfahrer François Le Berre ist die Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer einfach. Öfters ist er auf die Hilfe anderer Fahrgäste angewiesen. Dass diese sich nicht immer kooperativ zeigen, bekommt er zu spüren, als er mit seinem Bruder, in einem Vorort von Paris in einen Bus einsteigen will.

Obwohl die Zugangsrampe schon ausgeklappt war, machte niemand der Fahrgäste Platz oder Anstalten, dem Rollstuhlfahrer zu helfen – er wartete vergeblich. Bis dem Busfahrer der Kragen platzte: Er bewies Herz und Verstand und schmiss kurzfristig alle Fahrgäste mit den Worten "Endstation! Alle aussteigen!" aus dem Bus. Le Berre und sein Bruder durften einsteigen, die restlichen Fahrgäste mussten auf den nächsten Bus warten.

Nachdem François Le Berre seine Geschichte später über den Twitter Account Accessible POUR TOUS teilte, ging sie viral und machte den Busfahrer, dessen Namen nicht bekannt ist, zu einem Helden.

