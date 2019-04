Oma (90) spaziert auf Tragfläche hinaus

90 Jahre alt – aber kein bisschen müde: Betty Bromage aus England gibt sich auch im hohen Alter noch der Suche nach dem ultimativen Adrenalinkick hin! Zur Feier ihres runden Geburtstages balancierte die ehemalige Krankenschwester in 365 Metern Höhe auf der Tragfläche eines Doppeldecker-Flugzeugs.

Dabei geht es aber nicht nur darum, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen – mit ihrer Aktion will die Pensionistin Spenden für das Altenheim sammeln, in dem die Mutter von zwei Söhnen lebt. Schlagzeilen zu machen ist der 90-Jährigen jedenfalls gelungen, Medien in ganz Europa berichten über sie.



(cty)