Peter und Nancy – junge Liebe mit 97 Jahren

Eine ganz besondere Trauung fand am Mittwoch in einer Veteranenkapelle bei Brighton (GB) statt: Peter Van Zeller und Nancy Bowstead, beide 97 Jahre alt, gaben einander das Ja-Wort. Die beiden blinden Kriegsveteranen hatten sich im Mai 2018 in einem Rehazentrum für Sehbehinderte kennengelernt.

Sie verliebten sich Hals über Kopf ineinander und schon im November hielt Peter um die Hand seiner Nancy an. Das Duo beschloss, die letzten Lebensjahre gemeinsam zu verbringen, und ließ sich im Kreis von Freunden und Familie trauen. Beiden hatten im Zweiten Weltkrieg gedient und schätzen sich nun glücklich, einen liebevollen Partner für den letzten Lebensabschnitt gefunden zu haben.

(cty)