Polizei sucht online Frau für verliebten Beamten

Auf dem Instagram-Account der Berliner Polizei wurde ab Dienstag per Story-Funktion 24 Stunden lang nach einer Unbekannten gesucht. Dabei handelte es sich aber nicht um eine herkömmliche Öffentlichkeitsfahndung, bei der ein Straftäter gefasst werden sollte: Hintergrund der Suche war ein verliebter Beamte.

"Du warst gestern 16:30 Uhr am U-Bhf Halleschen Tor & hast unseren kollegen nach dem Weg gefragt?", heißt es in der Story. Und weiter: "Dein Lächeln hat ihn verzaubert. Wenn das Du warst, melde dich bitte per DM. Du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf."

Ob die Suche nach der Unbekannten erfolgreich war, ist nicht überliefert. Fakt ist: Für den ungewöhnlichen Aufruf erntete die Polizei nicht nur Beifall. Viele Nutzer auf Twitter und Instagram störten sich daran, dass ein offizieller Account der Sicherheitskräfte für ein privates Anliegen genutzt wurde.

Ich kann ja verstehen, dass ihr auf euren Social Media Accounts "Bürgernähe" und so demonstrieren wollt, das ist lieb von euch, aber könntet ihr euch vielleicht etwas mehr verhalten wie...die Polizei? — Satho (@Sathos_voice) 22. Januar 2019

Die Berliner Polizei steht allerdings trotz Kritik zu ihrer Aktion. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Anfrage unseres Kollegen zu veröffentlichen", zitiert "Spiegel Online" Jörn Iffländer vom Social-Media-Team der Behörde. Man sehe es als Aufgabe, bei derartigen Anfragen zu vermitteln. Das gelte auch, wenn Bürger nach Polizeibeamten suchen, die sie zufällig getroffen haben.

Kontakt werde nur hergestellt, wenn beide Parteien einverstanden sind. Stalking-Vorwürfe lasse man im aktuellen Fall außerdem nicht gelten: "Wenn sich jemand meldet – schön. Ansonsten ist die Story innerhalb von 24 Stunden auch wieder verschwunden."

Quellen:

Polizei Berlin

Spiegel Online-Artikel

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pic)