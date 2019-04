Die Verbrecherjagd endete für Polizeihund "Odin" aus Coos County, Oregon, am Samstag schmerzlich.

Der Vierbeiner war bei der Fahndung nach einem gesuchten Tatverdächtigen hinzugezogen worden und nahm sofort die Verfolgung auf.

Bei seinem Schnüffeleinsatz machte der Rüde allerdings Bekanntschaft mit einem rabiaten Stachelschwein. Was genau passierte, ist unklar.

Der Einsatz musste allerdings auf der Stelle abgebrochen und der schwer verletzte "Odin" mit mehr als 200 Stacheln im Maul und zwei in der Nähe seines linken Auges in eine Tierklinik überstellt werden.

Polizeihund legt sich mit Stachelschwein an

Mehr als zwei Stunden dauerte die Operation, schlussendlich konnten aber alle Stacheln erfolgreich entfernt werden. Am Dienstag veröffentlichte sein Herrchen Adam Slater mehrere Fotos, die den Schäferhund beim Herumtollen in einer Wiese zeigen. Am Ende der Woche soll "Odin" wieder auf Verbrecherjagd gehen können.

