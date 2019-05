Skater rast mit über 100 km/h auf Bergstraße

Josh Neuman, Longboarder aus den USA, ist bekannt für seine verrückten "Alpine Descents": Ob in Österreich, der Schweiz oder Italien – keine Bergstraße scheint ihm zu steil oder zu kurvig zu sein, wie ein aktuelles Video aus den Alpen zeigt (s.o.). Zwischenzeitlich sei er mit rund 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, gibt der Extremsportler auf YouTube an.

In einem Interview mit "20 Minuten" spricht Neuman über seinen bisherigen Rekord, den er kurz zuvor mit 112 km/h in der Schweiz aufgestellt hatte: "Es war eine unglaubliche Fahrt, die wir gut geplant haben." So sei ein Auto im Abstand von rund 30 bis 45 Sekunden voraus gefahren, um ihn via Funkgerät über entgegenkommende Autos informieren zu können.

Einfach nur cool oder ziemlich lebensmüde?

Das Video von der Rekordfahrt ist in den sozialen Medien ein Hit und hat auf Youtube knapp 1,5 Millionen Views. Die Kommentare wechseln zwischen Bewunderung und Wahnsinn. So meint eine Userin ironisch: "Gut, hat er Handschuhe an. Nicht, dass noch etwas passiert." Ein anderer User macht sich über die vielen besorgten Kommentare lustig: "Musst mal die Kommentare lesen. Mimimi … gefährlich. Man könnte meinen, die halbe Menschheit geht unter, wenn er auf den Sack fliegt."

(mm/pic)