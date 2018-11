So feiern die Vierbeiner der Stars Halloween

Dieses Jahr haben sich die Stars bei den Verkleidungen ihrer Vierbeiner wieder einiges einfallen lassen. So wurden Lady Gagas Bulldogen zu Pflanzen, Amy Schumers Hund wurde zu einem Schaf und Amelia Grays hat ihren Frenchi tatsächlich zu einem French Toast "umgewandelt". Die Highlights haben wir für Sie in einem Video (s.o.) zusammengefasst.

(nona)