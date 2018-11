So wird auf der ganzen Welt Fasching gefeiert

Während man hierzulande (und etwa auch in Bayern) Fasching sagt, wird im deutschen Ruhrgebiet der Karneval gefeiert und in Hessen die Fastnacht. Ganz egal, wie man dazu sagt: Die mit 11. November beginnende Narrenzeit ist weltberühmt.

So wird in Rio de Janeiro ordentlich Samba getanzt und in Venedig tragen alle zur Feier des Tages zauberhafte Masken.

Aber nicht überall auf der Welt beginnt der Fasching übrigens am 11. November. Der Notting Hill Karneval in London wird im August gefeiert, während der Oruro Karneval in Bolivien zur Osterzeit zelebriert wird. In Russland wiederum wird zum Ende des Winters die sogenannte Masleniza begangen. Eine der ältesten Karnevals der Welt gibt es in Belgien. Die Stadt Binche gilt dort als Narrenhochburg.

