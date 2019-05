Sturmjäger wird von Tornado erfasst

Am 17. Mai wurde ein sogenannter Storm-Chaser, also ein Sturmjäger, in McCook, Nebraska (USA), von einem Tornado erfasst.

Eigentlich ist Reed Timmer ein sehr erfahrener Sturmjäger. Diesmal wurde er jedoch von dem Wirbelsturm überrascht.

Keine Verletzungen

Um zu sehen, wo genau der Sturm ist, hatte Timmer seinen Geländewagen verlassen. Dabei kommt der Tornado jedoch so schnell näher, dass er es nicht zurück ins Auto schafft.

Um sich zu schützen, dreht der Sturmjäger dem Tornado den Rücken zu. Er hat Glück und kommt ohne Verletzungen davon.

