Tintenfisch attackiert Food-Bloggerin

Schadenfreude, sagt der Volksmund, sei die schönste Freude. Bei einem Video über das Malheur einer chinesischen Food-Bloggerin erleben viele Zuschauer genau dieses Gefühl. Die Frau wollte in einem Live-Bericht zeigen, wie sie einen lebenden Tintenfisch verspeist. Als sie aber das Tier an ihr Gesicht näherte, saugte es sich mit so viel Kraft fest, dass sie es fast nicht mehr entfernen konnte.

Umfrage Würden Sie lebenden Tintenfisch essen? Ja, würde ich ausprobieren.

Ich liebe Tintenfisch, aber das geht zu weit.

Nein, ich esse Tintenfisch weder lebend noch tot.

Frau schreit vor Schmerzen

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die junge Chinesin die Sache zuerst mit Humor nimmt: "Schaut, wie sehr es sich angesaugt hat", sagt sie. Bald aber gerät sie in Panik. Sie zieht an den Tentakeln, während sie vor Schmerzen schreit. Am Schluss des Videos ist ihr Unterlid völlig gedehnt, an der Backe hat sie eine blutende Wunde. "Mein Gesicht ist entstellt", kreischt sie.

In Asien ist lebender Tintenfisch eine Delikatesse - allerdings mit Erstickungsgefahr. Denn beim Verzehr können die sich noch bewegenden Näpfe der Fangarme im Hals eines Menschen festsaugen. (20 Minuten)

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)