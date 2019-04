Unbekannter führt Hund mit Mercedes Gassi

"Ich habe das nun schon wiederholt beobachten können", zeigt sich der Schweizer Verfasser des Posts empört. "In Neuwilen (im Thurgau, Anm.) in der Türlistraße gibt es Leute, die mit dem Mercedes ihren Hund Gassi fahren."

Umfrage Hund mit Auto Gassi führen: Ist das okay? Nein! Fauler geht's ja nicht mehr.

Kann ich schon nachvollziehen, muss aber nicht sein.

Völlig okay. Dem Hund tut das nichts.

Keine Ahnung.

"Ausgestiegen wird nicht, nur die Tür aufgehalten, damit der Hund aus- und einsteigen kann, und man fährt neben dem Hund her", führt er weiter aus.

"Das Häufchen bleibt also sicher auch liegen."

Die letzten Male habe zudem ein Traktorfahrer, der sein Feld habe bewirtschaften wollen, "hinterherkriechen" müssen.

Er selbst habe auch einen Hund und es sei auch nicht immer einfach, da er gesundheitlich angeschlagen sei. "Trotz großer Schmerzen käme es mir aber nicht in den Sinn, so was zu tun."

Stein oder Plüschtier als Ersatz?

In den Kommentaren sind andere Mitglieder der Lokalen Facebook-Gemeinschaftsgruppe entsetzt. "Ich finde so etwas einfach nur schrecklich", kommentiert eine Frau unter dem Beitrag. "Wenn man zu faul ist, um Gassi zu gehen, dann sollte man sich keinen Hund anschaffen", meint sie weiter.

Eine andere hängt an: "Oder man hält besser gar kein Tier sondern ein Stein." Die Vorschläge gehen weiter: "Wenn man so faul ist, sollte man sich allenfalls ein Plüschtier anschaffen. Das muss lediglich hin und wieder ausgeschüttelt oder abgesaugt werden", meint ein Gruppenmitglied spöttisch.

Kein Einzelfall

Andere ärgern sich, dass der Beobachter nichts gegen den Mercedes-Fahrer unternommen hat. Der Beobachter verteidigt sich: "Und was sollte ich dann tun? Da hinrennen und ihm den Hund wegnehmen?" Eine Person schlägt daraufhin vor, dass man sich das nächste Mal die Autonummer aufschreiben solle, und das ganze dem Tierschutz melden müsse.

Dass sich solche Vorfälle auch anderswo ereignen, zeigt ein weiterer Kommentar unter dem Beitrag: "Genau das gleiche Szenario konnte ich in Münchwilen beobachten. Der Halter hat den Kofferraum geöffnet und den Hund dann mit rund zwei Meter Abstand vom Auto Gassi gefahren", erzählt ein Mann. Auch einer Frau aus Höri am Bodensee (Deutschland) teilt ihre Erlebnisse: "Ich sehe das immer wieder, sowohl bei trockener Witterung als auch bei Regenwetter." Alle Kommentatoren sind sich einig: Dieses Verhalten ist ein absolutes No-go.

Was sagen Sie dazu? Schreiben Sie es uns Ihre Meinung die Kommentare!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mwa)