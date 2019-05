VR-Rutsche katapultiert dich in fremde Galaxien

In der Therme Erding bei München erwartet Badegäste ein ganz besonderer Spaß: Auf der 160 Meter langen Space Glider-Rutsche können Wagemutige in eine außerirdische Welt voller Aliens eintauchen.

Wasserfeste VR-Brillen ermöglichen die rasante Fahrt: Sensoren passen die angezeigte Welt genau an Position und Geschwindigkeit des Trägers an. Der Rutschende versinkt dadurch völlig in der virtuellen Realität. Wie das in der Praxis aussieht? Den Video-Test gibt's oben!

(cty)