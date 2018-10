Schock! Zombie schlurft durch Wiener Uni

Was schmeckt Zombies am besten? Gehirn natürlich! Kein Wunder also, dass es kürzlich ein Exemplar an die Wiener Universität verschlagen hat.

Statt ein Blutbad anzurichten, gab sich der Zombie, dessen Video jetzt auf YouTube für Lacher sorgt, aber glücklicherweise ganz friedlich und stillte lediglich seinen Heißhunger nach "Lernen".

Wer hinter der Aktion steckt? Es sind wieder einmal die Scherzbolde der Gruppe "Wiener Schmäh", die für ihre Halloween-Episode tief in die Make-Up-Kiste gegriffen haben und es - wie in praktisch jedem ihrer Videos - auch mit der Polizei zu tun bekamen.

Was der Zombie sonst noch trieb, sehen Sie im Video (s.o.)!

(red)