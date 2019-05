"Brexit-Partei" vor Sieg bei EU-Wahlen

Nigel Farage und die UKIP waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Briten für einen Ausstieg aus der EU stimmten. Die Partei hat der 55-Jährige inzwischen im Zorn verlassen, gegen Europa (in dessen Parlament er seit 1999 sitzt) kämpft er weiter – nun mit der neu gegründeten "Brexit-Partei".

Und die könnte bei der EU-Wahl am 26. Mai abräumen. Farage will den sofortigen Austritt aus der EU, egal ob mit oder ohne Scheidungsabkommen. Laut Umfrage von "The Observer" wollen 34 % für Farage stimmen. Die sozialistische Labour-Partei stürzt auf 21 Prozent ab, die regierenden Tories von Theresa May kommen nur mehr auf 11 Prozent. Die EU-freundlichen Liberaldemokraten schaffen 12 Prozent.



