US-Milliardär stirbt bei Heli-Absturz in der Karibik

Nach Angaben der Polizei war der Helikopter auf dem Weg von der Insel Big Grand Cay nach Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida, als er kurz vor den Bahamas abstürzte. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt.

Chris Cline, a billionaire entrepreneur, philanthropist and political donor once called the “King of Coal,” died in what news reports said was a helicopter crash in the Bahamas https://t.co/mTr4IGftD0



Unter den Opfern befinde sich auch der US-Milliardär Chris Cline, der durch Kohleförderung zu Reichtum gelangt war, sowie dessen Tochter. Wegen seines Erfolgs wurde Cline auch "Kohle-König" genannt. Der Absturz ereignete sich am 4. Juli, einen Tag später wäre Cline 61 Jahre alt geworden. Der Gouverneur von West Virginia und ebenfalls Milliardär Jim Justice twitterte: „Heute haben wir einen Superstar und ich einen engen Freund verloren.“ Cline habe ein „Empire“ aufgebaut und sei „bei jeder Gelegenheit da gewesen, um zu geben“. Er sei ein „wundervoller“ Mensch gewesen.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.