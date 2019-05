"Fortnite"-Profi: Mama nimmt Buben aus Schule

Benjy alias "Benjyfish" aus Middlesex (GB) spielt, seit er sieben Jahre alt ist. Der junge Brite hat nur einen großen Traum: Er will bei der kommenden "Fortnite"-Weltmeisterschaft mehrere Millionen Dollar gewinnen.

Größter Traum

Damit sein großer Traum nicht platzt, greift seine Mutter (sie ist auch seine Managerin) zu drastischen Mitteln: Sie nahm Benjy jetzt aus der Schule und lässt ihn nur noch zu Hause per Privatlehrer unterrichten. Denn "Fortnite"-Turniere gehen oft bis spät in die Nacht hinein, Benjy war deshalb in der Schule immer sehr unkonzentriert und müde.

Durch den Privatunterricht kann er den Stoff von zwei Jahren Schule auf drei Jahre aufteilen. Mit dem Geld, das Benjy gewinnen will, möchte er nur eines machen: Mama (Papa starb an Krebs) ein kleines Haus kaufen...

(red)