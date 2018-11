"Ja, es gibt eine Brexit-Einigung"

Nach der britischen Regierung hat nun auch die EU-Kommission bestätigt, dass sich die „Brexit“-Unterhändler auf „die Elemente“ eines Austrittsabkommens geeinigt haben.

EU-Unterhändler Michel Barnier habe die Kommission am Mittwochaben ausführlich über den Verhandlungsstand informiert, sagte Sprecher Margaritis Schinas heute in Brüssel. Er wollte jedoch mit Blick auf den „laufenden Prozess“ in London und Brüssel keine Einzelheiten zur Einigung nennen.

Die britische Regierung hatte schon am Abend den Durchbruch gemeldet - "heute.at" berichtete hier. Das britische Kabinett will am heute am Nachmittag prüfen, ob die gefundenen Kompromisse akzeptabel sind. Gleichzeitig will die EU-Kommission die 27 bleibenden Mitgliedsstaaten informieren.

Der ausverhandelte Brexit-Entwurf erhält aber schon jetzt Gegenwind. Die nordirische Protestanten-Partei DUP will den Kompromiss nicht mitgraten.

