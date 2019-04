"Knast-Bienen" bringen Häftlingen Geduld bei

In der Justizanstalt Remscheid in Nordrhein-Westfalen werden die Insassen zu Imkern. "Sinnvolle Beschäftigung mit therapeutischen Aspekt" ist das Ziel des Programms. Das Motto: Raus aus der Zelle und rauf auf die Felder.

Neben Remscheid läuft das Programm auch in zwei weiteren Gefängnissen. Gemeinsam werden so derzeit 68 Bienenvölker bewirtschaftet. Da kommt auch eine ganze Menge zusammen. Die drei Millionen "Knast-Bienen" liefern jährlich rund eine Tonne Honig. So sollen den Häftlingen Perspektiven für die schwierige Jobsuche nach dem Vollzug eröffnet werden.

Ähnliche Programme gibt es auch in Österreich. In den heimischen Häf'n werden Handwerksprodukte hergestellt, die online über den sogenannten Jailshop ("Handwerk, das sitzt") angeboten werden – "Heute.at" berichtete.

