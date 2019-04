Österreicher wegen Dopinghandels verhaftet

Ein Oberösterreicher wird beschuldigt, via Internet Dopingpräparate verkauft zu haben. Der mutmaßliche Täter befindet sich laut Angaben der "OÖN" seit März in der ukrainischen Stadt Charkiw in Haft, nachdem er zuvor per internationalem Haftbefehl gesucht worden war.

Auslieferung ungewiss

Der Mann soll unter anderem Testosteron vertrieben haben. Er soll neben dem Handel mit Dopingmittel auch Verstöße gegen das Waffengesetz begangen haben. So soll er auch illegal im Besitz von Waffen gewesen sein. Ob eine Auslieferung nach Österreich stattfinden wird, ist zur Zeit noch nicht gewiss. Österreichs Behörden haben bis 18. April Zeit, einen Auslieferungsantrag zu stellen.

Auf die Schliche war man dem Verdächtigen nach einem Einbruchsdiebstahl Anfang des vergangenen Jahres gekommen. Er soll sich als Polizist ausgegeben und sein späteres Opfer unter dem Vorwand einer Einvernahme auf die Polizeidienststelle gelotst haben. Die Abwesenheit seines Opfers soll er zur Tat ausgenützt haben.





(MR)