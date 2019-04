Österreichs Honorarkonsul in Dhaka festgenommen

Das Feuer in Dhaka in Bangladesch am 25. März führte zur Tragödie. Ein 22 Stockwerke hohes Bürogebäude in der ging in Flammen auf. Feuerwehren kämpften stundenlang mit dem Brand, unterstützt von Militärangehörigen und sogar Anrainern. Es gab 26 Tote und 70 Verletzte.

Es sollen unter anderem Fluchtstiegenhäuser gefehlt haben, zudem seien illegal Stockwerke auf das Gebäude gesetzt worden. Nun wurde, wie die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Holzmann, einen Bericht des "Kurier" bestätigt, der österreichische Honorarkonsul in Dhaka, Tasvir Ul Islam, von der Behörden festgenommen worden.

Er sei Mitbesitzer des in Flammen aufgegangenen Hochhauses, offenbar der oberen Stockwerke und des dort ansässigen Konsulats. Der Vorwurf der Behörden: Neben dem Fehlen von Fluchtmöglichkeiten hätte das Haus auch nur 18 Stockwerke haben dürfen. In der Realität hatte es aber 23.

(rfi)