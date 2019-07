Äthiopien pflanzt 350 Mio. Bäume an nur einem Tag

Bei einer bisher beispiellosen Aktion wurden am Montag in Äthiopien innerhalb von nur zwölf Stunden rund 350 Millionen Bäume gepflanzt. Das verkündete Technologie-Minister Getahun Mekuria am späten Nachmittag via Twitter.

An mehr als 1.000 Orten im ganzen Land hätten sich Regierungsvertreter, Behörden, Vereine und Privatpersonen an der Aktion "Grünes Vermächtnis" beteiligt. Bereits gegen Mittag konnte offenbar das zuvor festgesteckte Ziel von 200 Millionen Bäumen erreicht und bis zum Ende weit übertroffen werden. Insgesamt will Äthiopien vier Milliarden einheimische Bäume pflanzen.

Das von Dürre geplagte Land will damit der Abholzung seiner Wälder und der Ausbreitung von Wüstenflächen entgegenwirken. Wie dramatisch der Baumbestand Äthiopiens abgenommen hat, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war nach Angaben der UNO rund ein Drittel Äthiopiens von Wald bedeckt, in den 2000er Jahren waren es nur noch vier Prozent.

Kritiker werfen Premierminister Abiy Ahmed allerdings vor, durch die medienwirksame Bäume-Pflanzerei von schwerwiegenden innenpolitischen Problemen ablenken zu wollen. Innerhalb Äthiopien befinden sich 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht, die aufgrund ethnischer Spannungen aus ihren Heimen vertrieben wurden.

