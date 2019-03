Erdrutsch in DR Kongo fordert mindestens 14 Tote

In der Mine Kalimbi in Niyabibwe, etwa 100 Kilometer nördlich von Bakavu, der Hauptstadt der Provinz South Kivu in der Demokratischen Republik (DR) Kongo, kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Erdrutsch.

Die Nachrichtenagentur AFP meldet 14 Tote, mehrere Menschen wurden verletzt. Neun von ihnen befinden sich in ärztlicher Obhut. "Die Suche nach Überlebenden begann um etwa 3 Uhr morgens und läuft noch immer", sagte Muhima Kateete, ein Verwaltungsbeamter, der Nachrichtenagentur.

Zinn-Gewinnung

Die örtlichen Minenarbeiter hätten nach dem Mineral Kassiterit, einer Zinn-Quelle, gegraben, schwere Regenfälle brachten die Wände der Mine jedoch zum Einsturz.

Minenunglücke sind für die DR Kongo leider nichts Ungewöhnliches. Häufig kommt es hier zu tödlichen Unfällen, vor allem mit dem Einsetzen der Regenzeit.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)