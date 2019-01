Harmony of the Seas 16. Januar 2019 14:23; Akt: 16.01.2019 14:48 Print

16-Jähriger fällt von Kreuzfahrtschiff und stirbt

Bei einem missglückten Kletterversuch fiel ein 16-Jähriger vom Kreuzfahrtschiff Harmony of the Seas. Er starb an schweren Kopfverletzungen.