19-Jähriger rettet per Kran 14 Menschen aus Feuer

Aus dem Gebäude in Liaoning loderten meterhohe Flammen – drinnen waren 14 Menschen eingeschlossen. Nur wenige Meter entfernt auf einer Baustelle bemerkt der 19-jährige Bauarbeiter Lan Junze das Drama, schnappt sich einen Bagger und fährt zur Unglückstelle.



Held: Lan Junze.

Der junge Mann fasst sich ein Herz und greift sofort ein

Er lässt die im Feuer gefangenen Menschen in seine Baggerschaufel einsteigen und bringt alle sicher zu Boden.

In China wird er jetzt als Held gefeiert: Hätter er nicht sofort eingegriffen, wären die Bewohner verbrannt – oder in den Tod gesprungen. Ein Geretter gab an, dass er sich schon darauf vorbereitet hätte zu springen, wenn ihn nicht seine 70-jährige Mutter und seine Ehefrau davon abgehalten hätten.

