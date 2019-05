24-Jährige rettet Welpe und stirbt an Tollwut

, auch Rabies oder Lyssa genannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren verursacht wird und das zentrale Nervensystem von Säugetieren befällt. Menschen werden vor allem durch Tierbisse infiziert. Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, endet sie immer tödlich. Weltweit sterben jährlich ungefähr 40.000 Menschen an Tollwut.Überträger in Europa sind wildlebende Tiere wie Füchse, Wölfe und Dachse, in Nordamerika auch Waschbären und Fledermäuse. In Lateinamerika, Asien und Afrika wird die Tollwut vor allem durch herumstreunende Hunde und Katzen übertragen.(Quelle: netdoktor.at)